Japão reitera alerta contra enfraquecimento excessivo do iene

Por Leika Kihara e Satoshi Sugiyama

TÓQUIO (Reuters) - O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse que as autoridades estavam analisando não apenas as recentes quedas do iene, mas também os fatores que estão provocando a movimentação, e repetiu que Tóquio está pronto para responder a quaisquer oscilações excessivas da moeda.

Suzuki disse que os líderes financeiros do Grupo das 20 principais economias, que se reunirão em Washington na próxima semana, paralelamente às reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI), poderão discutir as oscilações cambiais como parte dos tópicos a serem debatidos.