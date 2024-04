Lucro do Wells Fargo encolhe mais de 7% por queda na receita de juros

Por Noor Zainab Hussain e Manya Saini e Saeed Azhar

(Reuters) - O lucro do Wells Fargo caiu 7% no primeiro trimestre, de acordo com dados divulgados nesta sexta-feira, uma vez que se tornou mais caro pagar aos clientes pelos depósitos e a demanda dos tomadores de empréstimos diminuiu.

Ainda assim, o lucro ajustado de 1,26 dólar por ação ficou acima das estimativas de analistas de 1,11 dólar, de acordo com dados do LSEG, ajudado por um crescimento de quase 5% na receita de sua unidade bancária.