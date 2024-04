Petrobras vai reduzir prazo de pagamento de fornecedores para 30 dias

A decisão da diretoria foi tomada após o presidente da Petrobras ter sofrido um processo de fritura na semana passada, o que levou a notícias de que sua demissão poderia ocorrer em breve. Mais recentemente, houve sinais de que o executivo seguirá no cargo por enquanto.

A mudança vai impactar contratos que atendem a operação e manutenção das unidades industriais (onshore e offshore) e também os que dão suporte às atividades administrativas.

"A medida vai certamente fortalecer os nossos fornecedores de bens e serviços e aumentar a atratividade e a competitividade dos nossos certames licitatórios", acrescentou o diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras, Carlos Travassos.

A Diretoria Executiva também aprovou a continuidade do Mais Valor, que já permitiu mais de 24,4 bilhões de reais em faturas antecipadas. Por meio do programa, o fornecedor consegue antecipar o pagamento com taxas competitivas e também não há a incidência de IOF. As obrigações são pagas aos agentes financeiros pela empresa no valor e na data original.