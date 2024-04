Petróleo sobe na sessão com tensões no Oriente Médio, mas tem perda semanal

Por Nicole Jao

NOVA YORK (Reuters) - O petróleo subiu cerca de 1% na sexta-feira, devido às tensões geopolíticas no Oriente Médio, mas registrou uma perda semanal devido a uma previsão "baixista" no crescimento da demanda mundial de petróleo da Agência Internacional de Energia (AIE) e preocupações com a desaceleração dos cortes nas taxas de juros dos EUA.

Os futuros do petróleo bruto Brent subiram 0,71 dólar, a 90,45 dólares por barril, enquanto os futuros do WTI subiram 0,64 dólar, para 85,66 dólares.