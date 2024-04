Bolsa de metais de Londres publica aviso por medidas de Reino Unido e EUA contra Rússia

No entanto, afirmou que os metais russos produzidos antes do dia 13 de abril podem ser garantidos pelo proprietário do metal e podem ser adquiridos pela LME Clear e por membros e clientes do Reino Unido.

A recente decisão de Washington e Londres visa prejudicar as receitas de exportação russas, enquanto Moscou segue com invasões em grande escala à Ucrânia, que já mataram e feriram dezenas de milhares de pessoas e reduziram cidades a escombros.

(Reportagem de Nilutpal Timsina em Bengaluru)