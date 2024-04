Vendas no varejo dos EUA superam expectativas em março

WASHINGTON (Reuters) - As vendas no varejo dos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado em março em meio a um aumento nas receitas de varejistas online, o que é mais uma evidência de que a economia encerrou o primeiro trimestre em terreno sólido.

As vendas no varejo aumentaram 0,7% no mês passado, informou o Departamento de Comércio nesta segunda-feira. Os dados de fevereiro foram revisados para cima, mostrando alta de 0,9% em vez de 0,6% conforme informado anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam avanço de 0,3% nas vendas varejistas, que são principalmente de bens e não são ajustadas pela inflação, em março.