FMI adverte que riscos financeiros persistem em meio a "pouso suave"

Agora, os riscos de baixa estão recuando, mas o FMI adverte contra a complacência, observando que as valorizações exageradas em várias classes de ativos, as tensões geopolíticas e o aumento dos níveis de endividamento podem representar problemas se os bancos centrais tiverem que manter as taxas mais altas por mais tempo para conter a inflação persistente.

"A confiança em um pouso suave para a economia global está crescendo", escreveu o FMI em seu relatório. "No entanto, o fato de a inflação global permanecer persistentemente acima dessas metas pode desafiar essa narrativa e desencadear instabilidade."

Especificamente, o FMI disse que os banqueiros centrais e outras autoridades precisam agir com cautela à medida que a inflação diminui e recuar contra "expectativas excessivamente otimistas do ritmo da desinflação e da flexibilização da política monetária".

O relatório chega dias depois que números de inflação mais fortes do que o esperado reduziram as esperanças de que o Federal Reserve poderia começar a cortar os juros em breve.

"O principal risco é até que ponto os bancos centrais, especialmente nos EUA... podem, de fato, acabar não realizando os cortes", disse Fabio Natalucci, vice-diretor do Departamento de Mercados Monetários e de Capitais do FMI.

"GOLPE TRIPLO"