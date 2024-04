Ibovespa recua na abertura com discursos do Fed e fiscal no radar

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista recuava nos primeiros negócios, com agentes financeiros preocupados com o cenário fiscal doméstico e no aguardo por novos sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve em dia carregado de falas de dirigentes e do próprio chair, Jerome Powell, nesta terça-feira.

Às 10h05, o Ibovespa perdia 0,55%, a 124.641,54 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 17 de abril, mostrava decréscimo de 0,78%.

Mais cedo, a B3 divulgou a segunda prévia da carteira do Ibovespa, que entra em vigor em maio.