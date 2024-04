Minério de ferro cai com investidores reavaliando expectativa de estímulo na China após dados do PIB

Por Amy Lv e Andrew Hayley

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro caíram nesta terça-feira, com a referência na bolsa de Dalian recuando pela primeira sessão após sete em alta, à medida que os investidores reconsideraram as perspectivas de estímulo da China, principal mercado consumidor do minério, depois que o crescimento econômico do primeiro trimestre superou as previsões.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 1,49%, a 826 iuanes (114,10 dólares) a tonelada.