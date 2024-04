Stone muda política contábil para receitas geradas com adesão de clientes

Por Alberto Alerigi

SÃO PAULO (Reuters) - A StoneCo anunciou nesta terça-feira mudança em sua política contábil para reconhecimento de receitas geradas com a venda de serviços a novos clientes, mas citou que a decisão não vai gerar alterações nas previsões de resultado da empresa para o ano.

A companhia de meios de pagamento afirmou que a alteração que será feita para o balanço da empresa do primeiro trimestre e que envolve a receita gerada por comissão quando um comerciante paga uma taxa não reembolsável na assinatura do acordo de alguns tipos de serviço. Sob a nova política, o reconhecimento dessa receita será diferido ao longo do esperado período em que o comerciante permanecerá sendo cliente da empresa.