Yellen diz que EUA estão trabalhando para mitigar riscos à economia global

Yellen disse que também planeja trabalhar com o Brasil, atualmente na presidência do G20, inclusive em uma revisão do arcabouço global de financiamento climático.

Os Estados Unidos também continuarão pressionando por reformas no Banco Mundial e em outros bancos multilaterais de desenvolvimento (MDBs) para expandir sua capacidade de empréstimo a fim de ajudar os países em desenvolvimento a lidar com as mudanças climáticas, pandemias e outros desafios que representam riscos ao crescimento global.

"Nenhum país pode lidar com essas questões sozinho, e as ações bilaterais também não são suficientes, por isso pressionamos por ações decisivas e coordenadas", disse ela.

Yellen disse que o Banco Mundial e outros bancos multilaterais de desenvolvimento fizeram um progresso significativo, aumentando a capacidade de empréstimo na próxima década em 200 bilhões de dólares com o alongamento responsável dos balanços patrimoniais e outros 50 bilhões de dólares com aumentos de capital no Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento e no Banco Interamericano de Desenvolvimento.

(Reportagem de Andrea Shalal)