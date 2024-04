Ação da United Airlines salta após resultados superarem expectativas "dramaticamente baixas"

(Reuters) - As ações da United Airlines subiam cerca de 5,3% no pré-mercado norte-americano nesta quarta-feira, impulsionadas por uma previsão otimista de lucro para o segundo trimestre e fortes resultados do primeiro trimestre, apesar de um impacto de 200 milhões de dólares devido à crise de segurança da Boeing.

A projeção da companhia aérea sinalizou força na demanda por viagens à medida que os gastos corporativos melhoraram, elevando os papéis das rivais Delta Air Lines e American Airlines em cerca de 2% cada.

"A United entregou resultados do primeiro trimestre que superaram expectativas dramaticamente baixas após o aterramento do Boeing 737 MAX-9 em janeiro", disse Peter McNally, analista da Third Bridge, em nota.