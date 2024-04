Adidas e LVMH impulsionam mercado acionário europeu com alívio por balanços

A Adidas disparou 8,6% para uma máxima de mais de dois anos, já que a empresa de roupas esportivas elevou sua perspectiva para 2024 depois de publicar resultados preliminares melhores do que o esperado para o primeiro trimestre.

A LVMH teve alta de 2,8% uma vez que as vendas do primeiro trimestre do maior grupo de luxo do mundo ofereceram alguma garantia aos investidores preocupados com as perspectivas do setor.

Com outros nomes de luxo como Hermès e Richemont subindo 2,3% e 3,0%, respectivamente, o setor teve avanço de 1,8%.

"O crescimento global resiliente e a melhora da confiança dos consumidores e das empresas devem permitir resultados favoráveis no primeiro trimestre", disse Joaquin Kritz Lara, economista-chefe da Numera Analytics.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,35%, a 7.847,99 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,02%, a 17.770,02 pontos.