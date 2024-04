Atividade econômica dos EUA teve expansão modesta nas últimas semanas, aponta pesquisa do Fed

Até a virada do ano, Powell e seus colegas tinham visões mais encorajadoras, com dados que mostravam que a inflação, que atingiu um pico em 40 anos, estava em queda em direção à meta de 2% do Fed, mesmo em meio a um forte crescimento econômico e uma baixa taxa de desemprego.

No entanto, esse impulso foi interrompido e até mesmo revertido, colocando em dúvida se o Fed, que em março previu três cortes na taxa básica este ano, conseguirá reduzir os juros nos próximos meses. Investidores agora esperam apenas um primeiro corte em setembro e as chances de um segundo estão diminuindo.

No relatório, o ritmo da alta dos preços foi descrito em geral pelas empresas como modesto, em média, mas seis distritos do Fed destacaram aumentos moderados nos preços de energia e os contatos em alguns deles, principalmente no setor de manufatura, viram riscos de alta no curto prazo nos preços de insumos e de produção.

"No geral, os contatos esperavam que a inflação se mantivesse estável em um ritmo lento no futuro", disse o relatório.

As pressões inflacionárias "aumentaram modestamente", informou o Fed de St. Louis, com as pequenas empresas relatando margens de lucro comprimidas devido à incapacidade de repassar os aumentos de preços aos consumidores.

O Fed da Filadélfia disse que a inflação continuou em "ritmo leve", com o aumento da sensibilidade dos clientes em relação aos preços impedindo que alguns de seus contatos fossem capazes de repassar o aumento dos preços dos insumos.