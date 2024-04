Confirmação de queda da inflação na zona do euro reforça plano de corte de juros pelo BCE em junho

A inflação caiu rapidamente no último ano, abrindo caminho para cortes nas taxas de juros a partir de junho, mesmo que os próximos meses provavelmente tragam dados instáveis sobre os preços e um retorno demorado à meta de 2%.

A zona do euro está enfrentando forças inflacionárias opostas, o que pode manter a taxa principal flutuando em torno dos níveis atuais nos próximos meses, antes de cair para 2% mais à frente.

Os fatores que puxam a inflação para baixo incluem a contínua desaceleração do crescimento dos salários, a demanda anêmica devido a um ambiente quase recessivo, a política fiscal restritiva, as importações baratas da China e os preços relativamente baixos do gás após um inverno ameno.

No entanto, o aumento dos custos do petróleo e o enfraquecimento do euro pressionam os preços para cima, enquanto os custos dos serviços aumentam o risco de a alta dos preços subjacentes ficar acima da meta.

"O recente aumento nos preços das commodities e da energia aumentará a inflação nos próximos meses, com a fraqueza do euro/dólar patrocinada pela divergência de políticas entre o Fed e o BCE, agravando o movimento", disse o TS Lombard em uma nota.

"A zona do euro continua entre os maiores importadores de energia do mundo, com grande sensibilidade aos preços da energia."