Juros futuros curtos voltam a subir e precificam 84% de chances de corte de 0,25 pp da Selic em maio

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 10,4%, ante 10,282% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,73%, ante 10,654% do ajuste anterior.

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 11,01%, ante 11,06%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,255%, ante 11,388%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,62%, ante 11,844%.

Pela manhã, tanto as taxas curtas quanto as longas ensaiaram uma correção de baixa, após cinco sessões consecutivas de alta. O movimento era favorecido pelo recuo dos yields nos EUA.

No início da tarde, porém, comentários de Campos Neto em um evento em Washington fizeram as taxas zerarem as perdas no Brasil e, na sequência, passarem a subir de forma consistente entre os contratos mais curtos.

Campos Neto mencionou a recente reprecificação de ativos com a deterioração do cenário internacional e a percepção de risco fiscal no Brasil, apresentando uma espécie de guia sobre os próximos passos do BC a depender da evolução do cenário.

"Poderia haver uma redução da incerteza, o que significa que seguiríamos o caminho usual. Poderíamos ter um sistema no qual a incerteza continua a ser muito alta e não muda significativamente, o que pode significar uma redução no passo", afirmou.