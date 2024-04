Curva de juros reduz inclinação com queda das taxas longas e precifica corte de 0,25 pp da Selic em maio

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Em mais uma sessão de forte volatilidade, as taxas dos DIs de curtíssimo prazo fecharam perto da estabilidade nesta quinta-feira, enquanto as taxas mais longas tiveram baixa firme em continuidade ao movimento da véspera, com investidores ainda ajustando posições frente à perspectiva de juros mais altos no curto prazo no Brasil do que o previsto anteriormente.

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 10,435%, ante 10,43% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,735%, ante 10,768% do ajuste anterior.