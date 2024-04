Dólar fecha em leve alta ante real com foco no exterior

Com as cotações neste patamar, porém, alguns participantes do mercado aproveitaram para vender moeda no mercado à vista ou reduzir posições compradas (no sentido de alta do dólar) no mercado futuro, realizando parte dos lucros recentes. Isso pesou sobre as cotações do dólar, que ainda assim se manteve no território positivo até o fim da sessão.

À tarde, durante evento em Washington, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ponderou que um cenário com dólar forte “é sempre um problema” e pode gerar reação de bancos centrais pelo mundo.

"No caso do Brasil, o dólar é flutuante. O que é relevante para nós é o impacto do dólar na nossa função de reação, no que fazemos no BC, mas entendo que o Brasil tem uma situação diferente porque nossas contas externas são muito fortes", afirmou Campos Neto.

Os dados de fluxo cambial divulgados durante a tarde pelo BC corroboraram esta percepção. O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de 1,278 bilhão de dólares em abril até o dia 12, com saídas líquidas de 4,236 bilhões de dólares pelo canal financeiro e entradas de 5,514 bilhões de dólares pela via comercial.

Pela manhã, o Banco Central vendeu todos os 12.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados para rolagem dos vencimentos de julho.

Às 17h18, o índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas-- subia 0,18%, a 106,150.