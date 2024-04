SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abriu com leve alta nesta quinta-feira, em linha com o movimento dos futuros acionários norte-americanos, em dia de agenda doméstica mais fraca e balanços corporativos dos Estados Unidos no radar.

Às 10h04, o Ibovespa tinha variação positiva de 0,22%, a 124.441,71 pontos. O contrato futuro do Ibovespa com vencimento mais curto, em 12 de junho, avançava 0,2%.

(Por Patricia Vilas Boas)