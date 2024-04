Ações europeias reduzem perdas com diminuição do nervosismo geopolítico; L'Oreal avança

Explosões ecoaram sobre uma cidade iraniana no que fontes descreveram como um ataque israelense, mas Teerã minimizou o incidente e indicou que não tinha planos de retaliação.

"A retaliação israelense foi menos severa do que se temia e, até o momento, parece que o Irã entendeu a resposta mais limitada como um sinal de que a retórica precisa ser reduzida e que ambos os lados devem recuar", disse Stuart Cole, economista-chefe da Equiti Capital.

"Mas o mercado permanecerá cauteloso, pois nada pode ser dado como certo."

Quanto aos balanços corporativos, a L'Oreal saltou 5% depois de superar as expectativas com um forte aumento nas vendas do primeiro trimestre.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,24%, a 7.895,85 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,56%, a 17.737,36 pontos.