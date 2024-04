China deve manter juros de referência inalterados em abril

Em uma pesquisa com 30 observadores do mercado realizada esta semana, todos os entrevistados esperavam que tanto a LPR de um ano quanto a de cinco anos permaneceriam inalteradas.

A maioria dos empréstimos novos e pendentes na segunda maior economia do mundo baseia-se na LPR de um ano, que está em 3,45%.

A LPR de cinco anos, que serve como taxa de referência para hipotecas, está atualmente em 3,95%, após uma redução de 25 pontos-base em fevereiro para apoiar o mercado imobiliário.

"Atualmente, com o crescimento mais forte do que o esperado no primeiro trimestre, achamos que as autoridades podem estar relutantes em implementar quaisquer políticas macroeconômicas de apoio adicionais", disse Wang Tao, economista-chefe do UBS para a China.