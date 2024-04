Petróleo cai depois que Irã minimiza relato de ataque israelense

Explosões foram ouvidas na cidade iraniana de Isfahan nesta sexta-feira, no que fontes descreveram como um ataque israelense, mas Teerã minimizou o incidente e indicou que não tinha planos de retaliação em uma resposta que poderia aliviar as preocupações sobre a escalada para uma guerra em toda a região.

O Irã atacou Israel com drones e mísseis balísticos no sábado, em retaliação a um suposto ataque aéreo israelense em 1º de abril, que destruiu um prédio no complexo da embaixada do Irã em Damasco e matou vários altos oficiais iranianos.

"Embora o aumento inicial do petróleo possa ter realçado o receio inicial de uma nova escalada, vimos tanto as ações como o petróleo reverterem alguns desses movimentos preliminares", disse Joshua Mahony, analista-chefe de mercado da Scope Markets.

"Os acontecimentos da semana passada parecem ter mais a ver com mostrar a sua vontade de agir do que realmente procurar incitar uma guerra... Para os mercados, este é o melhor cenário".

Os investidores têm monitorado de perto a reação de Israel aos ataques de drones iranianos de 13 de abril e têm vindo a diminuir gradualmente o prêmio de risco do petróleo esta semana.

Os preços caíram mais de 4% desde segunda-feira e deverão sofrer a maior perda semanal desde o início de fevereiro.