Relutância em corte de juros pelo Fed preocupa pares globais nas reuniões do FMI

É uma virada inesperada que turbinou o dólar, estressando outras moedas e levantando a perspectiva de intervenção cambial na Ásia. Isso também forçou os banqueiros centrais da América Latina a adaptarem seus planos de corte de juros, e até mesmo deixou as autoridades dos países desenvolvidos se perguntando se podem surgir novas restrições em seus próprios planos de afrouxamento.

"Quando veio o susto de março (nos dados de inflação dos EUA), houve uma reversão drástica de expectativas, e isso mudou muito os humores em relação a como vão se comportar as variáveis macroeconômicos mundo afora", disse ministro da Fazenda do Brasil, Fernando Haddad, em uma coletiva de imprensa em Washington na quinta-feira, paralelamente às reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

"Que houve uma reversão de expectativas em relação ao Fed, houve, e nós precisamos entender, uma vez que todos são capazes de imaginar a importância do que a autoridade monetária da moeda internacional vai fazer, porque todo o resto depende um pouco disso."

A valorização de 4,75% do dólar em relação a uma cesta de moedas este ano está criando dores de cabeça em muitas partes do mundo, mas seus ganhos de 9,6% em relação ao iene e de 6,5% contra o won da Coreia do Sul têm sido especialmente problemáticos para dois importantes parceiros comerciais dos EUA.

Esses movimentos levaram as autoridades do Japão e da Coreia do Sul a se reunirem nesta semana com urgência com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, na esperança de conter as perdas, mantendo a possibilidade de intervenção, se necessário.

O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que o banco central japonês poderá elevar novamente as taxas de juros se a queda do iene aumentar significativamente a inflação, destacando o impacto que os movimentos da moeda podem ter sobre o momento do próximo movimento de política monetária.