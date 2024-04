J.P.Morgan eleva de 9,5% para 10% projeção para Selic terminal, com viés de alta

(Reuters) - O banco J.P.Morgan passou a prever que a Selic terminará este ano em 10%, ante projeção anterior de 9,5%, antecipando três cortes consecutivos de 0,25 ponto percentual cada na taxa básica de juros a partir de maio.

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, a economista-chefe para Brasil do J.P.Morgan, Cassiana Fernandez, e o economista Vinicius Moreira destacaram que o aperto das condições financeiras globais e a redução da meta fiscal do país para 2025 provavelmente alteram a avaliação do balanço de riscos do BC para a inflação.

"De fato, muitos membros do Copom parecem ter reconhecido essa possibilidade, abrindo a porta para romper o forward guidance dado na última reunião de um corte de 0,50 p.p. na reunião seguinte", disseram.