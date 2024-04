Padilha diz que haverá proposta de prazo para encerrar Perse

Conforme a Reuters noticiou, acordo praticamente já fechado pelo governo com lideranças do Congresso limita o custo total com o programa a 15 bilhões de reais até 2027, mas se o total de recursos for gasto apenas em um ano, o programa é extinto. Segundo Padilha, o programa tem um impacto este ano de cerca de 5 bilhões de reais.

O fim do projeto é, de acordo com o ministro, um dos principais pontos de negociação do governo com o Congresso Nacional no momento.

(Reportagem de Victor Borges)