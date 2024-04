Ações de tecnologia e varejo impulsionam índice europeu STOXX 600 para pico em uma semana

As ações da empresa alemã subiram 5,3%.

As ações italianas tiveram o melhor desempenho entre os pares europeus e o índice britânico FTSE 100 fechou em máxima recorde pelo segundo dia, ajudado por uma libra mais fraca e balanços corporativos positivos.

"Esta é uma ocasião importante para o índice do Reino Unido, mas o desempenho superior vem sendo construído há um mês. Com o aumento da volatilidade do mercado, as qualidades defensivas do FTSE 100 aumentaram sua atratividade", disse Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da XTB.

Somando-se aos ganhos do índice de referência, o setor de varejo subiu 2,2%, com a Hennes & Mauritz em alta de 4,2% depois que a Morgan Stanley elevou o preço-alvo da ação.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,26%, a 8.044,81 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 1,55%, a 18.137,65 pontos.