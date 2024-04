Carrefour Brasil eleva vendas brutas a R$27,8 bi no 1º tri

Desconsiderando combustíveis, as vendas brutas no varejo somaram 6,05 bilhões de reais (-12,1% ano a ano).

Já a divisão de atacarejo, representada pela bandeira Atacadão, teve receita bruta de 19,3 bilhões de reais, 6,6% acima do registrado um ano antes, impulsionada pelo crescimento das vendas mesmas lojas e expansão do Atacadão, com mais 20 novas lojas nessa modalidade nos 12 meses anteriores.

Segundo o relatório do Carrefour Brasil, as vendas do grupo no trimestre refletiram uma melhora na dinâmica de volume, especialmente do B2B (para empresas), que teve recuperação no volume "diante de um ambiente inflacionário mais normal".

No primeiro trimestre, a empresa abriu 5 novas lojas Atacadão -- 4 lojas convertidas de hipermercados Carrefour e 1 loja convertida de supermercado Bompreço. O Carrefour Brasil prevê abrir de 10 a 12 novas lojas Atacadão este ano.

As vendas no comércio eletrônico, que incluem receita com frete, mas desconsideram comissões do marketplace, avançaram 52%, para 2,4 bilhões de reais no trimestre, com impulso de um forte crescimento nas vendas alimentares de estoque próprio.

O Carrefour Brasil acrescentou que o faturamento proveniente de canais digitais representou 5,9% das vendas do Atacadão no período, de 2,7% na mesma etapa do ano passado.