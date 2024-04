TIL terá R$10 bi para "novos investimentos" em portos no Brasil, diz governo

SÃO PAULO (Reuters) - A Terminal Investment Limited (TIL), do grupo MSC, um dos maiores operadores de terminais de contêineres do mundo, planeja 10 bilhões de reais em "novos investimentos" no Brasil nos próximos anos, informou o site oficial de notícias do governo brasileiro na noite de segunda-feira.

O anúncio foi feito após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com executivos da TIL e da MSC Shipping no Brasil, para assinatura da prorrogação do arrendamento do terminal portuário de Santos por mais 20 anos.

O termo aditivo para estender o contrato de arrendamento no porto de Santos tem valor de 4 bilhões de reais (2 bilhões de reais já investidos e outros 2 bilhões referentes ao aditivo).