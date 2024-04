Famílias de vítimas querem que EUA processem Boeing por quedas de aviões

Em janeiro de 2021, a Boeing fez acordo para pagar 2,5 bilhões de dólares para encerrar uma investigação criminal sobre a conduta da empresa em relação às quedas dos aviões. A fabricante de aviões dos EUA concordou em indenizar os familiares das vítimas e reformular suas práticas de conformidade como parte do acordo com os promotores.

Em uma reunião realizada no início de abril com os advogados dos familiares, as autoridades do Departamento de Justiça disseram que estavam analisando as circunstâncias descritas no acordo de 2021 que poderiam colocar a Boeing em violação dele, disse uma das fontes.

O acordo dá às autoridades norte-americanas seis meses a partir da data de vencimento, em 7 de janeiro, para decidir se processarão a Boeing, acusando a empresa de conspirar para fraudar a agência de aviação dos EUA (FAA) ou se buscarão outras alternativas para encerrar o caso.

As autoridades planejam fazer isso dentro desse prazo, enquanto as investigações sobre o episódio com o jato operado pela Alaska continuam.

A FAA está investigando as alegações de um engenheiro da Boeing de que a empresa ignorou problemas de segurança e qualidade na produção dos jatos 787 e 777. Em uma audiência no Congresso norte-americano na semana passada, o engenheiro testemunhou que a Boeing o deixou de lado quando ele levantou preocupações. A Reuters não verificou de forma independente suas alegações, que foram contestadas pela Boeing.