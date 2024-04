UBS sinaliza preocupação "séria" com novas exigências de capital da Suíça

Por Noele Illien

BASILEIA, Suíça (Reuters) - Os executivos do UBS disseram aos acionistas, nesta quarta-feira que estão muito preocupados com o plano anunciado recentemente pelo governo suíço de impor ao maior banco do país exigências mais rigorosas de capital.

"Estamos seriamente preocupados com algumas das discussões relacionadas às exigências adicionais de capital", disse o presidente do conselho de administração do UBS, Colm Kelleher, na assembleia geral anual do banco na Basileia. "O capital adicional é o remédio errado."