Ações europeias recuam com balanços e dados econômicos dos EUA fracos

Bens industriais perderam 1,8%, liderando as quedas setoriais, com a Adyen caindo 18,4% após vendas do primeiro trimestre abaixo do esperado e preocupações dos analistas quanto ao fato de as taxas cobradas estarem em um nível mais baixo de todos os tempos.

A Nestlé caiu 2% depois que o crescimento das vendas orgânicas no primeiro trimestre ficou abaixo das estimativas, levando o setor de alimentos e bebidas para uma queda de 1,1%.

Depois de sinais de recuperação nesta semana, o índice STOXX 600 passou por um período de volatilidade com os investidores avaliando o impacto das taxas de juros elevadas sobre o desempenho das empresas, mantendo-se confiantes em um corte nos juros pelo Banco Central Europeu em junho.

Ampliando o sentimento negativo, dados mostraram que a economia dos EUA cresceu em seu ritmo mais lento em quase dois anos, mas uma aceleração na inflação reforçou as expectativas de que o Federal Reserve não cortará os juros antes de setembro.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,48%, a 8.078,86 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX caiu 0,95%, a 17.917,28 pontos.