Agenda de sustentabilidade pode afetar política monetária e estabilidade financeira, diz Campos Neto

Em sua fala, o presidente do BC reforçou o compromisso do Brasil com a sustentabilidade durante sua presidência no G20.

Campos Neto destacou o papel do BC no Plano de Transformação Ecológica do Brasil no âmbito do Programa de Mobilização de Capital Privado Externo e Proteção Cambial, o Eco Invest Brasil.

Esse programa, instituído nesta semana por meio de MP editada pelo governo, pretende incentivar investimentos estrangeiros em projetos sustentáveis no país e oferecer soluções de proteção cambial, para que os riscos associados à volatilidade de câmbio sejam minorados e não atrapalhem investimentos verdes.

(Por Luana Maria Benedito)