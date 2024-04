Cielo tem lucro acima do esperado no 1º tri, mas receita e Ebitda vêm abaixo

A receita operacional líquida consolidada da companhia, por outro lado, veio abaixo do esperado, em 2,56 bilhões de reais, decréscimo de 0,3% ano a ano, versus expectativa média de 2,71 bilhões de reais.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da maior empresa de meios de pagamentos do país somou 746,7 milhões de reais, recuo de 24,9% na comparação com o primeiro trimestre de 2023, após gastos com o avanço do programa de transformação da companhia e expansão da força comercial.

Dados da LSEG apontavam para um Ebitda de 999,5 milhões de reais no período para a Cielo, que além da marca de mesmo nome tem participação majoritária na empresa Cateno.

No negócio da marca Cielo, seu principal gerador de receita, o volume financeiro de transações (TPV) foi de 200 bilhões de reais no período encerrado em março, decréscimo de 0,5%, com expansão de 4,2% em transações com cartões de crédito e queda de 7,8% no volume de transações com cartões de débito.

As despesas operacionais da Cielo Brasil subiram 63,7% no primeiro trimestre frente a um ano antes, para 566,6 milhões de reais.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas, em São Paulo)