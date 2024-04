Crescimento econômico dos EUA desacelera no 1º trimestre; inflação aumenta

"Esse relatório vem com mensagens mistas", disse Olu Sonola, chefe de pesquisa econômica da Fitch. "Se o crescimento continuar a desacelerar lentamente, mas a inflação voltar a decolar com força na direção errada, a expectativa de um corte na taxa de juros do Fed em 2024 começará a parecer cada vez mais fora de alcance."

O Produto Interno Bruto expandiu a uma taxa anualizada de 1,6% no último trimestre, informou o Departamento de Comércio. O crescimento foi amplamente sustentado pelos gastos dos consumidores. Economistas consultados pela Reuters previam que o PIB cresceria a uma taxa de 2,4%, com estimativas variando de um ritmo de 1,0% a uma taxa de 3,1%.

A economia cresceu 3,4% no quarto trimestre. O ritmo de crescimento do primeiro trimestre ficou abaixo do que as autoridades do banco central dos EUA consideram como a taxa de crescimento não inflacionária de 1,8%.

A inflação aumentou, com o índice de preços PCE excluindo alimentos e energia subindo 3,7% depois de alta de 2,0% no quarto trimestre.

O chamado núcleo do PCE é uma das medidas de inflação monitoradas pelo Fed para sua meta de 2%. O banco central tem mantido sua taxa de juros na faixa de 5,25% a 5,50% desde julho, depois de aumentos totais de 525 pontos-base desde março de 2022.

Os gastos do consumidor cresceram a uma taxa ainda sólida de 2,5%, desacelerando em relação ao ritmo de crescimento de 3,3% registrado no quarto trimestre.