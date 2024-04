Klabin tem queda de 64% no lucro do 1º tri, aprova R$330 mi em dividendos

A Klabin informou ainda que o conselho de administração aprovou distribuição de 330 milhões de reais em dividendos e elegeu Horácio Lafer Piva como presidente do colegiado e reindicação de Cristiano Teixeira para a presidência-executiva da companhia.

A maior fabricante de papéis para embalagens do Brasil teve resultado do primeiro trimestre de 2023 catapultado por aumentos nos preços, entre outros efeitos que compensaram menor volume de vendas no período e valorização do real que pressiona o valor das exportações.

Mas no primeiro trimestre deste ano a companhia sofreu queda de 8% na receita líquida sobre o mesmo período de 2023, a 4,43 bilhões de reais, citando "queda dos preços da celulose e kraftliner, bem como a valorização do real frente ao dólar no período, compensados parcialmente pelo aumento do volume total vendido".

O custo caixa de produção de celulose, um importante indicador da performance operacional de uma empresa do setor, encolheu 7% no período, para 1.263 reais por tonelada, apoiado em redução de uso de madeira de terceiros e queda nos preços de insumos químicos. Mas a empresa teve de fazer "intervenções operacionais" em fábrica em Ortigueira (PR) que minimizaram esses efeitos, afirmou a Klabin.

No total, o custo caixa por tonelada caiu 9% no primeiro trimestre sobre um ano antes, com redução de despesas de vendas e custos variáveis, "além da maior diluição de custo fixo devido ao maior volume de venda".

A Klabin vendeu no período 922 mil toneladas de produtos, alta de 5% sobre o primeiro trimestre do ano passado.