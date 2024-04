ONS elege Marcio Rea para diretor-geral; novo diretor de TI eleito vem do MME

Souza é chefe de gabinete do Ministério de Minas e Energia (MME) e também presidente do Comitê de Pessoas da Petrobras e conselheiro fiscal da estatal PPSA. Formado em Direito e História, ele cursa MBA em direito e regulação do setor elétrico.

Já Alexandre Zucarato foi reconduzido para a diretoria de Planejamento do ONS.

(Por Letícia Fucuchima)