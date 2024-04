Snap supera expectativas de receita no primeiro trimestre, e ações avançam 25%

A dona do aplicativo de fotomensagem Snapchat tem trabalhado no último ano para melhorar o alcance de usuários com sua publicidade, além de simplificar a forma como as pessoas interagem com esses anúncios. Historicamente, a empresa tem dificuldade de competir com rivais muito maiores, caso da Meta Platforms, dona do Facebook, em termos de receita de publicidade digital.

As receitas no trimestre encerrado em 31 de março subiram para 1,2 bilhão de dólares, 21% acima do trimestre anterior e também melhor do que o consenso dos analistas, de 1,12 bilhão de dólares, de acordo com dados da LSEG.

Em carta aos acionistas, a Snap disse que os resultados estão chegando mais rapidamente do que o esperado, devido a melhorias em seu sistema de publicidade, com funcionalidades que ajudam as marcas a obterem vendas ou acessos para os seus websites.

"Anos de trabalho diligente estão começando a surtir efeito para o setor de publicidade da Snap", disse Max Willens, especialista sênior da Emarketer, acrescentando que o relatório trimestral "sugere que a Snap pode ter um bom ano pela frente".

A Snap projeta um cenário otimista para o segundo trimestre, dizendo esperar receitas entre 1,23 e 1,26 bilhão de dólares, acima da expectativa dos analistas: 1,22 bilhão.

Os usuários diários ativos do Snapchat subiram para 422 milhões no primeiro trimestre, superando as expectativas do mercado, que eram de 419,6 milhões.