Taxas futuras de longo prazo sobem após piora da inflação nos EUA

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para janeiro de 2025 estava em 10,315%, ante 10,343% do ajuste anterior, enquanto a taxa do DI para janeiro de 2026 estava em 10,59%, ante 10,619% do ajuste anterior.

Já a taxa para janeiro de 2027 estava em 10,93%, ante 10,925%, enquanto a taxa para janeiro de 2028 estava em 11,225%, ante 11,192%. O contrato para janeiro de 2031 marcava 11,64%, ante 11,577%.

Os investidores começaram o dia à espera da divulgação, pelo Departamento do Comércio, da primeira prévia do Produto Interno Bruto dos EUA para o primeiro trimestre e do índice PCE que acompanha o relatório do PIB, em busca de pistas sobre os próximos passos do Federal Reserve na política monetária.

Quando os números saíram, às 9h30 (horário de Brasília), os yields dos Treasuries despencaram em um primeiro momento, com a informação de que o PIB cresceu a uma taxa anualizada de 1,6% no primeiro trimestre -- abaixo dos 2,4% de crescimento projetados por economistas consultados pela Reuters.

No minuto seguinte, no entanto, os yields saltaram para o território positivo e passaram a renovar máximas na sessão, com a curva norte-americana refletindo os números ruins de inflação do relatório do PIB. O núcleo do PCE subiu 3,7% no primeiro trimestre, acima da expectativa de alta de 3,4%.

No Brasil, a curva de juros seguiu o mesmo movimento: a taxa para janeiro de 2029, por exemplo, acelerou os ganhos em sintonia com os Treasuries e atingiu o pico de 11,535% (alta de 15 pontos-base ante o ajuste da sessão anterior) às 10h13, já após os números do PCE.