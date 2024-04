Dados sobre empréstimos e consumo reforçam argumentos a favor de cortes nos juros pelo BCE

FRANKFURT (Reuters) - Os empréstimos da zona do euro continuaram a estagnar em março e os consumidores reduziram suas expectativas de inflação, uma vez que os custos recordes de empréstimos continuaram a frear a economia da zona do euro, mostraram relatórios do Banco Central Europeu (BCE) nesta sexta-feira.

Os dados devem consolidar o plano do BCE de começar a cortar as taxas de juros em junho, depois de ver a inflação cair para um pouco acima de sua meta de 2% e o crescimento econômico ficar estagnado.

"Os dados de hoje estão em linha com o início de cortes cautelosos nos juros", disse Bert Colijn, economista sênior do ING para a zona do euro.