Ações da China e de Hong Kong sobem lideradas por setor imobiliário

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta segunda-feira lideradas pelo setor imobiliário, em meio a especulações de que mais medidas de estímulo provavelmente serão divulgadas nesta semana com o objetivo de limpar os estoques, impulsionar as vendas e suspender as restrições à compra de casas.

As incorporadoras imobiliárias chinesas negociadas na China e em Hong Kong saltaram 7,3% e 3,8%, respectivamente, depois que algumas cidades relaxaram as restrições à compra de casas no fim de semana.

Entretanto, os lucros industriais da China caíram em março, segundo dados oficiais divulgados no sábado, levantando dúvidas sobre a força da recuperação da segunda maior economia do mundo.