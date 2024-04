BYD registra resultados mais fracos no 1º tri em meio à guerra de preços na China

A maior rival chinesa da Tesla devolveu o título de maior vendedora de veículos elétricos do mundo à gigante norte-americana no primeiro trimestre, após conquistá-lo no ano passado.

Com um portfólio de marcas em diferentes faixas de preço, a BYD tem aumentado os esforços para crescer no mercado e, ao mesmo tempo, tem incentivado descontos para competir por consumidores cautelosos em meio a uma recuperação econômica instável.

A BYD apresentou o U7, seu terceiro modelo ultra-luxuoso sob a marca Yangwang, no salão do automóvel de Pequim, na quinta-feira, onde a marca premium da BYD, Denza, também apresentou seu primeiro sedã.

A iniciativa de vender para segmentos mais abastados foi acompanhada por uma guerra de preços prolongada e intensificada na China, que atraiu mais de 40 marcas e fez com que a BYD reduzisse os preços desde fevereiro nas versões mais recentes de sua linha em 5% a 20% em relação às versões anteriores.

Em uma nota de pesquisa recente, o Goldman Sachs previu um lucro menor para a unidade de veículos de energia nova na China neste ano em comparação com 2023 e disse que era possível que a lucratividade do setor se tornasse negativa se houvesse mais cortes de preços.

Visando um salto de 20% nas vendas anuais em 2024 em relação ao seu recorde de vendas no ano passado, a BYD está sob pressão de empresas locais iniciantes em veículos elétricos que apostam alto em um futuro totalmente elétrico.