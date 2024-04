CMPC assina acordo para avaliar nova fábrica de celulose de US$4 bi no RS

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A chilena CMPC assinou um acordo de intenções com o governo do Rio Grande do Sul para avaliar a instalação de uma fábrica de celulose de eucalipto que exigirá investimentos de 4 bilhões de dólares e será uma das maiores do Brasil, informou a companhia nesta segunda-feira.

O plano para a nova fábrica envolve uma capacidade para até 2,5 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano, mais que dobrando a capacidade total da CMPC no Brasil, que hoje é de 2,4 milhões de toneladas. Segundo a empresa, há possibilidade de expansões adicionais.