Dólar cai frente ao real em linha com exterior; mercado aguarda Fed

O iene japonês disparou subitamente em relação ao dólar nesta segunda-feira, com os operadores citando uma forte intervenção de venda de dólares por parte dos bancos japoneses pela primeira vez em 18 meses, depois que o iene atingiu novas mínimas em 34 anos no início do dia.

O dólar caiu acentuadamente e de forma repentina para 155,01 ienes mais cedo, saindo de um pico de 160,245. Fontes bancárias disseram que os bancos japoneses teriam vendido dólares por ienes.

"Com essa intervenção e o consequente fortalecimento do iene, o índice do dólar se enfraqueceu no mercado internacional. Com isso, há uma tendência de enfraquecimento global do dólar, acompanhada também de leve redução das taxas de rendimentos dos Treasuries, o que ajuda o apetite por ativos arriscados e ajuda a valorização das demais divisas diante da moeda americana", disse Leonel Oliveira Mattos, analista de inteligência de mercado da StoneX.

O índice do dólar --que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas, tinha queda de 0,14%, a 105,810, nesta manhã, apesar da cautela em relação ao encontro de política monetária do Federal Reserve.

Na quarta-feira --quando será feriado no Brasil-- o banco central norte-americano provavelmente manterá sua taxa básica de juros, e operadores ficarão atentos ao tom do Fed sobre a possibilidade e o momento de cortes de juros.

Recentemente, uma série de dados mais fortes que o esperado adiou as expectativas do mercado sobre o momento da primeira redução dos juros nos EUA. Apostas que antes se concentravam em março foram sendo passadas para maio, depois junho e julho e, atualmente, estão concentradas entre setembro, novembro e dezembro.