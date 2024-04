ISA Cteep tem lucro 33,7% maior no 1º tri

"Os resultados vêm numa crescente... Muito alinhado ao que a gente vem desenhando, que é buscar longevidade corporativa para a companhia, ao mesmo tempo em que crescemos nossa base de ativos respeitando o impacto social e ambiental", disse o diretor-presidente, Rui Chammas.

Ele destacou ainda o aumento de mais de 50% dos investimentos da ISA Cteep em relação ao primeiro trimestre de 2023, à medida que novos projetos "greenfield" começam a sair do papel.

Um processo que poderia destravar mais valor para as ações da ISA Cteep é a venda da fatia da Eletrobras na companhia, avaliou a diretora-financeira, Carisa Portela.

Dona de 35,74% do capital da Cteep, a Eletrobras chegou a lançar no ano passado uma oferta para alienar sua participação, mas retirou-a da rua. Neste mês, a elétrica conseguiu "waiver" de debenturistas para avançar com transações de vários tipos, como transferências de ativos e alteração de controle de subsidiárias, o que deve permitir a retomada desse processo.

"A gente vê com muito bons olhos... A Eletrobras é um excelente acionista, nos apoia sempre muito.. Mas daria mais liquidez para as nossas ações, hoje temos só um terço das ações de verdade negociadas na bolsa", apontou a diretora financeira da ISA Cteep, Carisa Portela.

"Isso faz com que o volume (de negociação) aumente, a gente se mantém no Ibovespa e automaticamente fica mais líquida, chama mais atenção, tende a valorizar ainda mais as ações da companhia", acrescentou.