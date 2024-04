Custos trabalhistas nos EUA aumentam mais do que o esperado no 1º trimestre

WASHINGTON (Reuters) - Os custos trabalhistas mos Estados Unidos aumentaram mais do que o esperado no primeiro trimestre em meio a uma alta nos salários e benefícios, confirmando o aumento da inflação no início do ano.

O Índice de Custo de Emprego (ECI, na sigla em inglês), a medida mais ampla dos custos de mão de obra, aumentou 1,2% no último trimestre, após uma alta não revisada de 0,9% no quarto trimestre, informou o Departamento do Trabalho nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam avanço de 1,0%. Os custos trabalhistas aumentaram 4,2% na comparação anual, depois de terem subido pela mesma margem no quarto trimestre.