Demanda fraca atinge montadoras da Europa no 1º tri

"Observamos um enfraquecimento do mercado no primeiro trimestre", disse o diretor financeiro da Mercedes-Benz, Harald Wilhelm, a analistas. "Além disso, nossos veículos de ponta não conseguiram escapar completamente dessa fraqueza do mercado."

Wilhelm acrescentou que a montadora alemã permaneceu "vigilante quanto às perspectivas macroeconômicas e geopolíticas globais", acrescentando que a Mercedes defenderá os altos níveis de preços de seus carros de luxo. A Mercedes teve queda de 30% nos lucro do primeiro trimestre, enquanto a Volkswagen teve baixa de 20% no lucro operacional. A Stellantis disse que a receita caiu 12% no trimestre.

Apesar da queda nas vendas das montadoras - a Stellantis só divulgou os números da receita - e do lucro menor da Volkswagen e da Mercedes, as três mantiveram metas de resultado para 2024 confiantes nos novos modelos que estão trazendo ao mercado.

A diretora financeira da Stellantis, Natalie Knight, disse a jornalistas que as vendas e a receita da montadora foram afetadas pela transição para o novo portfólio de produtos do grupo e que a empresa está reduzindo estoques "para reforçar nosso forte preço relativo" antes do lançamento de produtos este ano nas principais regiões.

A Volkswagen disse que os pedidos aumentaram no final do primeiro trimestre, o que deve elevar os resultados do segundo trimestre. A maior montadora da Europa planeja 30 novos modelos de veículos para este ano, o que deve impulsionar as vendas durante o resto de 2024.