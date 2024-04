Diretor de Fiscalização ressalta cautela e dependência de dados para próxima decisão sobre juros

Sem especificar o nível de corte que tende a apoiar, Aquino reforçou que segue "avaliando os números e esperando a próxima semana para tomar a melhor decisão".

ESTABILIDADE FINANCEIRA

O sistema financeiro brasileiro está resiliente e há confiança dos mercados no trabalho do BC, disse Aquino na coletiva de imprensa, ecoando observações presentes no Relatório de Estabilidade Financeira da autarquia, divulgado mais cedo.

O diretor afirmou que houve melhora na concessão de crédito no Brasil no início de 2024, que as provisões do sistema financeiro permanecem acima das perdas esperadas e que houve melhora na rentabilidade dos bancos no segundo semestre do ano passado.

Segundo ele, "liquidez não é um problema no Brasil", ao mesmo tempo que resultados de testes de estresse continuam mostrando resiliência do sistema bancário. Segundo Aquino, isso traz uma tranquilidade "gigantesca" para a sociedade brasileira.

Por outro lado, ele disse que algo que tira seu sono como diretor de Fiscalização é o risco tecnológico enfrentado pelas instituições financeiras, e afirmou que o BC levantou vários pontos a serem melhorados pelas entidades para aumentar a segurança do sistema.