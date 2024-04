Vale e Caterpillar assinam acordo para testar caminhões elétricos e estudar etanol

Já um sistema de transferência de energia para caminhões será testado nas operações da mineradora no Pará nos próximos anos, disse a companhia.

"Estamos oferecendo como campo de testes as nossas minas no Brasil, com suas características bem específicas, de forma a contribuir para o atingimento das nossas metas e para a construção de uma indústria de mineração mais limpa", disse o diretor de Engenharia para Operações de Mina e Usina da Vale, José Baltazar.

As emissões de diesel das operações de mina respondem por 15% das emissões diretas de CO2eq da Vale, sendo que o caminhão fora de estrada é o maior consumidor de diesel e, portanto, o maior emissor.

"Por isso, investir em iniciativas para descarbonização das minas, estabelecendo parcerias estratégicas, é fundamental para atingir as metas da empresa", disse a Vale, que tem como objetivo reduzir as emissões de carbono de escopos 1 e 2 (diretas e indiretas) em 33% até 2030 e zerar suas emissões líquidas até 2050.

Em nota, a diretora de Energia e Descarbonização da Vale, Ludmila Nascimento, adicionou que a companhia acredita que o etanol tem um grande potencial de contribuir para a meta de 2030 por ser um combustível já adotado em larga escala no Brasil, com uma rede estabelecida de fornecimento, e que requer uma parceria ativa com fabricantes.

(Por Marta Nogueira)