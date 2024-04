Vendas de diesel no Brasil caem em março, mas fecham trimestre com recorde, diz ANP

"Essa queda vem em meio a redução do volume de bens exportados pelo país, que operou com uma baixa de 7,3%, em meio à retração das vendas externas do agronegócio", disse a consultoria.

Para o ano de 2024, a StoneX espera uma ampliação de 1,7% do total de vendas do diesel B, atingindo 66,6 bilhões de litros, na esteira do crescimento do PIB.

Já as vendas de gasolina C (com mistura de etanol anidro) em março mantiveram a tendência de queda, uma vez que o etanol hidratado está mais competitivo. De acordo com a ANP, a demanda pelo combustível ficou em 3,6 bilhões de litros no mês passado, queda anual de cerca de 7%.

No primeiro trimestre, o volume chegou a 10,6 bilhões de litros, recuo de 7,4% em relação ao mesmo período no ano passado.

"Esse resultado reflete principalmente a menor competitividade da gasolina frente o etanol hidratado, considerando que a demanda total por combustíveis leves cresceu no período", notou a StoneX.

As vendas de etanol hidratado pelas distribuidoras de combustíveis cresceram mais de 50% no primeiro trimestre, para 5,26 bilhões de litros.