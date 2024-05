S&P 500 e Nasdaq caem após decisão do Fed sobre juros e fala de Powell

O Comitê Federal de Mercado Aberto do Fed concluiu sua reunião de política monetária de dois dias com uma decisão unânime de manter a taxa de juros entre 5,25% e 5,50%.

A declaração após a decisão deixou dúvidas sobre o momento de corte nas taxas, e os membros do Fed afirmaram que os primeiros meses de 2024 pouco fizeram para construir a confiança que procuram na queda da inflação.

Na coletiva de imprensa após o anúncio, o chair do Fed, Jerome Powell, sugeriu que, embora o banco central continue concentrado em trazer a inflação de volta ao seu objetivo de 2%, houve progressos em direção a essa meta. Ele também rejeitou a noção de um aumento iminente de taxas.

“Powell não abalou muito o barco”, disse Ryan Detrick, estrategista-chefe de mercado do Carson Group em Omaha. "Ele reconheceu que a inflação ainda é um problema, mas permaneceu otimista de que irá melhorar nos próximos trimestres."

Powell disse ainda que o mercado de trabalho está se normalizando, citando dados divulgados na quarta-feira, que mostram que as vagas de emprego caíram para o menor nível em três anos.

Já a temporada de relatórios do primeiro trimestre passou da metade, com 310 das empresas do índice S&P 500 já tendo reportado seus resultados. Destes, 77% registaram lucros que superaram o consenso, de acordo com a LSEG.